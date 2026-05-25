Kurban eti nasıl saklanmalı? Şef Volkan Aslan'dan kritik uyarılar
Kurban Bayramı yaklaşırken, etin sağlıklı şekilde işlenmesi ve saklanması gündeme geldi. TAŞFED Aşçılık Milli Takım Kaptanı Şef Volkan Aslan, yeni kesilen etin hemen tüketilmemesi gerektiğini belirterek, en az 12-24 saat dinlendirilmesi gerektiğini söyledi. Etlerin büyük parçalar halinde değil, küçük porsiyonlar halinde saklanması gerektiğini ifade eden Aslan, kemik ve bağ dokularının doğal kolajen kaynağı olduğunu ve kemik suyu olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, kurban etlerinin mümkünse ilk 1 ay içinde tüketilmesi gerektiğini, uzun süre dondurucuda bekleyen etlerde kalite kaybı yaşanabileceğini belirtti.