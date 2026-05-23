İstanbul-Tekirdağ kara yolunda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul-Tekirdağ kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Emniyet ekipleri sürücüleri aşırı hız ve hatalı sollamaya karşı uyarıyor.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-Tekirdağ kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram için memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyenler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite Kavşağı mevkilerinde yoğunluk oluşturdu.

Araç yoğunluğu nedeniyle trafik zaman zaman yavaşlıyor.

Aksaklık yaşanmaması için güzergahta kontrollerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyarıyor.

Kara yolundaki yoğunluğun gün boyu sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
