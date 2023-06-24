Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul-Tekirdağ kara yolunda araç yoğunluğu

Yurt genelinde 9 gün sürecek olan Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla, İstanbul'dan yola çıkan tatilciler, kara yollarında yoğunluk oluşturdu. İstanbul-Tekirdağ arasında da trafikte yoğunluk yaşandı. Yenice, Yeniçiftlik ve Namık Kemal Üniversitesi kavşaklarında zaman zaman araç kuyrukları oluştu. Polis ve jandarma trafik ekipleri, Tekirdağ kesiminde kara yolunda önemli bölgelerde önlem aldı. Ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.