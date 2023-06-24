Üye Girişi
Haberler
Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul-Tekirdağ kara yolunda araç yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul-Tekirdağ kara yolunda araç yoğunluğu

Güncel Haberler

Yurt genelinde 9 gün sürecek olan Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla, İstanbul'dan yola çıkan tatilciler, kara yollarında yoğunluk oluşturdu. İstanbul-Tekirdağ arasında da trafikte yoğunluk yaşandı. Yenice, Yeniçiftlik ve Namık Kemal Üniversitesi kavşaklarında zaman zaman araç kuyrukları oluştu. Polis ve jandarma trafik ekipleri, Tekirdağ kesiminde kara yolunda önemli bölgelerde önlem aldı. Ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

KURBAN Bayramı tatili nedeniyle İstanbul- Tekirdağ kara yolunda araç yoğunluğu oluştu.

Yurt genelinde 9 gün sürecek olan Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla, İstanbul'dan yola çıkan tatilciler, kara yollarında yoğunluk oluşturdu. İstanbul- Tekirdağ arasında da trafikte yoğunluk yaşandı. Yenice, Yeniçiftlik ve Namık Kemal Üniversitesi kavşaklarında zaman zaman araç kuyrukları oluştu. Polis ve jandarma trafik ekipleri, Tekirdağ kesiminde kara yolunda önemli bölgelerde önlem aldı. Ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Yalçın - Güncel

Kurban Bayramı İstanbul Tekirdağ Tragger Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title