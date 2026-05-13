Süloğlu'nda hayvan sevkiyatlarına sıkı denetim

Süloğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan nakillerine yönelik yol kontrol denetimleri sıklaştırıldı.

2026 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Programı kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, salgın hayvan hastalıklarının ve kaçak hayvan hareketlerinin önlenmesi hedefleniyor.

Ekiplerce ilçede canlı hayvan taşıyan araçlarda mevzuat kapsamında bulundurulması zorunlu belgeler kontrol edildi.

Denetimlerde hayvan pasaportu, veteriner sağlık raporu, koyun-keçi nakil beyannamesi ve "damızlık değildir" raporu incelendi.

Yetkililer, sağlıksız ve belgesiz hayvan hareketlerinin önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi.