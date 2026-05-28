İstanbul'da bayramın ikinci gününde 869 kişi hastanelere başvurdu

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kurban kesimine bağlı yaralanmalar nedeniyle 869 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğunu açıkladı. Vatandaşları ehil kişilere ve güvenlik tedbirlerine dikkat etmeye çağırdı.

Güner, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nın ikinci gününde İstanbul genelinde kurban kesimine bağlı yaralanmalar nedeniyle 869 vatandaşımız sağlık kuruluşlarımıza başvurmuştur. Vatandaşlarımızın benzer yaralanmalarla karşı karşıya kalmamaları adına kurban kesim işlemlerinin ehil kişiler tarafından ve gerekli güvenlik tedbirleri alınarak gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Kaynak: AA / Şaduman Türkay
