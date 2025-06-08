Kurban Bayramı'nda Hatay'da Sıcak Hava Sahilleri Doldurdu
Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde Hatay'da sıcak hava nedeniyle vatandaşlar sahillere akın etti. Gölgede 27 derece ölçülen hava sıcaklığı, nemle birlikte 35 dereceye ulaştı. Sahil Güvenlik ekipleri boğulmalara karşı önlem aldı.
KURBAN Bayramı'nın 3'üncü gününde Hatay'da sıcak havanın etkisiyle vatandaşlar sahillere akın etti.
Samandağ ilçesinde Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde, hava sıcaklığı gölgede 27 derece ölçülürken; nemle birlikte hissedilen sıcaklık 35 dereceye ulaştı. Aniden yükselen sıcaklığın etkisiyle Hataylılar, sahilleri doldurdu. Meydan sahiline sabahın erken saatlerinden itibaren gelenler, denize girdi. Sahil Güvenlik ekipleri de hem karadan hem de denizden boğulmalara karşı önlem aldı.
Haber- Kamera: Alican GÜMÜŞ /HATAY
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel