Haberler

Tatilin son gününde Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu / Ek görüntü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kurban Bayramı tatilinin son gününde tatilciler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu oluşturdu. Emniyet ekipleri 444 personel ve 79 ekip ile önlemleri artırdı. Ağır vasıtalara yönelik kısıtlama sürüyor.

KURBAN Bayramı tatilinin son gününde tatilciler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu oluşturdu.

Ülke genelinde 9 günlük Kurban Bayramı tatilini Trakya, Çanakkale ve Ege Bölgesi'nde geçirenler, İstanbul'a dönmeyi sürdürüyor. Tatilin son gününde Tekirdağ-İstanbul arasında araç yoğunluğu daha arttı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü de bayram yoğunluğu nedeniyle 79 ekip ve 444 personel ile kara yollarında aldığı önlemi son günde daha da arttırdı. Yoğunluk nedeniyle Tekirdağ'dan İstanbul'a gidecek ağır vasıtalara dün getirilen kısıtlama sürüyor. Buna göre; dün saat 13.00'ten itibaren 1 Haziran saat 01.00'e kadar yakıt ve gıda taşıyanların dışındaki ağır vasıtalar, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi'ndeki araç parkına yönlendiriliyor. Burada bekletilen ağır vasıtaların hareket etmesine bu gece saat 01.00'den itibaren izin verilecek. Yetkililer, araç yoğunluğunun gece saatlerine kadar sürmesini beklediklerini söyledi.

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Mehmetcan ARSLAN/TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
8 kişinin öldüğü otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı

Yüreğimizi yakan facianın büyüklüğünü gözler önüne seren kare
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kanye West çorapları için 2,5 kilometrelik kuyruk! Fiyatını duyan şaştı kaldı

Görüntü İstanbul'dan! bin liralık çorap için 2,5 kilometrelik kuyruk
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Eşine 'tosbağa' demenin bedeli ağır oldu

Eşine "tosbağa" demenin bedeli ağır oldu
Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti

Otobüs faciasında kahreden detay! Ölü sayısı bu yüzden katlandı
Aziz Yıldırım'dan kızına yasak: Hem kendisine hem de bana zarar veriyor

Aziz Yıldırım'dan kızına yasak
Yoğun bakım ünitesinde tutulan Reha Muhtar'ın durumu kritik

Reha Muhtar'dan kötü haber

Süper Lig devinden büyük bomba! Şampiyon olan hocayla anlaşma sağlandı

Süper Lig devinden büyük bomba! Şampiyon olan hocayla anlaşma sağlandı