Din İşleri Yüksek Kurulu, zilhicce ayı hilalinin 111 gözlem noktasında görüldüğünü açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 111 gözlem noktasında yapılan hilal tespiti sonucu Kurban Bayramı'nın 27 Mayıs'ta başlayacağını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, dünya genelindeki 111 gözlem noktasında yapılan çalışmalar sonucunda zilhicce ayı hilalinin görüldüğünü, dolayısıyla Kurban Bayramı'nın 27 Mayıs'ta başlayacağını bildirdi.

Kuruldan yapılan açıklamaya göre, yurt içinde 41, yurt dışında 70 şehirde yapılan hilal gözlemleri sonucu 17 Mayıs'ta zilhicce ayı hilali görüldü.

Avustralya'dan Amerika'ya kadar toplam 111 noktada yapılan gözlem çalışmalarında yurt içinde 15, yurt dışında ise 7 şehirde hilalin görüldüğü tespit edildi.

Türkiye ile birlikte 32 ülkenin dini makamlarınca hilalin görüldüğü, zilhicce ayının 18 Mayıs'ta başladığı ve Kurban Bayramı'nın 27 Mayıs'ta idrak edileceği ilan edildi.

Buna göre, hilalin görüldüğünü açıklayan Türkiye, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan, Ürdün, İngiltere, Kırgızistan, Umman, Cezayir, Libya, Yemen, Endonezya, Lübnan, Fas, Malezya, Filistin, Mısır, Irak, Nijerya, İran, Özbekistan, Senegal, Arnavutluk, Burkina Faso, Kamerun, Moritanya ve Pakistan'da Kurban Bayramı 27 Mayıs'ta başlayacak.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir
