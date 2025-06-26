Kura Nehri'nde Boğulma Olayı: İki Kişi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Kura Nehri'nde boğulan iki kişiden birinin cesedine ulaşıldığını, diğerinin arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Yüzme sırasında boğulan Adil ve Hafiz Akçay'ın aile bireyleriyle birlikte suya girdiği belirtiliyor.
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Kura Nehri'nde 2 kişinin boğulmasına ilişkin, "Ölümünü belirlediğimiz iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı, diğerinin de arama çalışmaları sürüyor." dedi.
Çiçek, AA muhabirine, Çıldır ilçesine bağlı Kurtkale köyünde yaşayan akrabalar Adil (73), Hafiz (65) ve Taha Umut Akçay'ın (20) yüzmek için Kura Nehri'ne girdiğini ancak 2 kişinin boğulduğunu söyledi.
Ölümünü belirledikleri Hafiz Akçay'ın cesedini arama çalışmalarının sürdüğünü belirten Çiçek, "Yapılan çalışmalarda, ölümünü belirlediğimiz iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı, diğerinin de arama çalışmaları sürüyor." ifadelerini kullandı.
Çiçek, arama çalışmalarına havanın kararmasıyla oluşabilecek riskler için ara verildiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Arama çalışmalarına katılmak üzere ayrıca Erzurum AFAD'dan 4, Artvin İl Emniyet Müdürlüğünden 4 olmak üzere toplam 8 dalgıç ekibi görevlendirilmiştir. Bu ekip bizdeki AFAD, JAK ve Çıldır İlçe Jandarma personellerimizle arama çalışmalarını sürdürecek."