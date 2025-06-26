Kura Nehri'nde Boğulma Olayı: İki Kişi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Kura Nehri'nde boğulan iki kişiden birinin cesedine ulaşıldığını, diğerinin arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Yüzme sırasında boğulan Adil ve Hafiz Akçay'ın aile bireyleriyle birlikte suya girdiği belirtiliyor.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Kura Nehri'nde 2 kişinin boğulmasına ilişkin, "Ölümünü belirlediğimiz iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı, diğerinin de arama çalışmaları sürüyor." dedi.

Çiçek, AA muhabirine, Çıldır ilçesine bağlı Kurtkale köyünde yaşayan akrabalar Adil (73), Hafiz (65) ve Taha Umut Akçay'ın (20) yüzmek için Kura Nehri'ne girdiğini ancak 2 kişinin boğulduğunu söyledi.

Ölümünü belirledikleri Hafiz Akçay'ın cesedini arama çalışmalarının sürdüğünü belirten Çiçek, "Yapılan çalışmalarda, ölümünü belirlediğimiz iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı, diğerinin de arama çalışmaları sürüyor." ifadelerini kullandı.

Çiçek, arama çalışmalarına havanın kararmasıyla oluşabilecek riskler için ara verildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Arama çalışmalarına katılmak üzere ayrıca Erzurum AFAD'dan 4, Artvin İl Emniyet Müdürlüğünden 4 olmak üzere toplam 8 dalgıç ekibi görevlendirilmiştir. Bu ekip bizdeki AFAD, JAK ve Çıldır İlçe Jandarma personellerimizle arama çalışmalarını sürdürecek."

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
Youssoufa Moukoko, 8.5 milyon euro maaşı bırakıp Kopenhag'a imza atıyor

8.5 milyon euro maaşı bırakıp 850 bin euro'ya imza attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Uğurcan Çakır'a canlı yayında olay sözler: Fenerbahçe'ye giderse...

Uğurcan'a canlı yayında olay sözler: Fenerbahçe'ye giderse...
Kenan Yıldız'ın asisti Juventus'a yetmedi! Manchester City rakibini beşledi

Kenan'ın asisti Juventus'a yetmedi! 7 gollü muhteşem maç
Korku filmini andıran görüntü! Aniden ortaya çıktı, köpekler çaresiz kaldı

Korku filmi değil gerçek! Aniden ortaya çıktı, köpekler çaresiz kaldı
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı

"Fito" yakalandı! 17 aylık takip sonrası sığınaktan böyle çıkarıldı
Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar onu destekliyor

Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar...
David Jurasek'te mutlu son! Beşiktaş sezonun ilk transferini Benfica'dan yaptı

Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini Benfica'dan yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.