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Kumluca'da okul kantinlerinde gıda denetimleri eğitim yılı boyunca sürecek

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Kumluca'da okul kantinlerinde gıda denetimleri eğitim yılı boyunca sürecek
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Kumluca'da okul kantinlerinde öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla başlatılan denetimler kapsamında Sultan Alparslan İlkokulu kantininde inceleme yapıldı.

Kumluca'daki okul kantinlerinde, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimler başlatıldı.

Kumluca Kaymakamlığı onayıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan İlçe Gıda İşletmeleri Denetim Komisyonu tarafından yürütülen denetimlere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir ve Şube Müdürü Şenol İri de katıldı.

Sultan Alparslan İlkokulu kantininde gerçekleştirilen incelemelerde ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen koşulları ve gıda güvenliği standartları kontrol edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tekdemir, öğrencilerin sağlığının öncelikleri olduğunu belirterek, okul kantinlerinde güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimin sağlanması için denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca düzenli aralıklarla sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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