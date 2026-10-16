Kumluca'da muhtarlar Kızılay'ın kan bağışına 200 ünite hedefiyle destek verdi

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ANTALYA (AA) – Antalya'nın Kumluca ilçesinde mahalle muhtarları, Türk Kızılay tarafından yürütülen kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Kumluca Muhtarlar Derneği Başkanlığınca organize edilen etkinlik kapsamında muhtarlar, Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandırılan mobil kan bağışı aracında kan bağışında bulundu.

Kumluca Muhtarlar Derneği Başkanı ve Eskicami Mahallesi Muhtarı İbrahim Songur, ilçede iki haftadır devam eden kampanyaya destek olmak istediklerini söyledi.

İlçede 41 mahalle bulunduğunu belirten Songur, mahalle sakinlerini de kan bağışına teşvik ederek 200 ünite kan bağışına ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Songur, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ramazan Nacakçı da kan bağışının ihtiyaç sahipleri için önemine dikkati çekerek, "Bir ünite kan, üç can. Kumluca muhtarları olarak herkesi kampanyamıza destek olmaya davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA