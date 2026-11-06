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Kumluca'da İstanbul gezisine katılan gazi ve şehit yakınları Kaymakam Güneş'e teşekker etti

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Kumluca Kaymakamlığınca düzenlenen İstanbul Kültür ve Tarih Gezisi'ne katılan şehit yakınları ile gaziler, programın tamamlanmasının ardından Kaymakam Bahadır Güneş'i ziyaret etti.

Kumluca Kaymakamlığınca düzenlenen İstanbul Kültür ve Tarih Gezisi'ne katılan şehit yakınları ile gaziler, programın tamamlanmasının ardından Kaymakam Bahadır Güneş'i ziyaret etti.

Güneş, ziyarette yaptığı konuşmada, şehitlerin emanetleri ailelerini ve kahraman gaziler ile ailelerini her zaman baş tacı yaptıklarını belirtti.

Sosyal ve kültürel faaliyetlerde gazi ve şehit yakınlarını unutmadıklarını aktaran Güneş, "Gazilerimiz ve şehit ailelerimiz, 3 gün süren gezi programı kapsamında İstanbul'un tarihi, kültürel ve manevi değerlerini yakından tanıma fırsatı buldular. Güzel bir etkinlik oldu. Bu tür etkinlikler, ileriki günlerde de devam edecektir." ifadesini kullandı.

Geziye katılan gaziler ile şehit yakınları da Güneş'e teşekkür etti.

Kaynak: AA
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