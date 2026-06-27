Kumluca'da görev yeri değişen hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle görev yerleri değişen Kumluca'daki hakim ve savcılar için veda programı gerçekleştirildi.

Kumluca Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çağatay Aydın, programda yaptığı konuşmada, ilçede görev yaptıkları süre boyunca adalet hizmetlerinin yürütülmesine katkı sağlayan hakim, savcı ve adliye personeline teşekkür etti.

Yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcılara başarı dileğinde bulunan Aydın, kendilerine sağlıklı ve mutlu bir yaşam temennisinde bulundu.

Programda, ilçeye sundukları hizmetlerden dolayı hakim ve savcılara plaket takdim edildi.

Veda programına Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş ile Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu da katıldı.