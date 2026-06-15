Antalya'da bir apartmanın depo kısmında çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir apartmanın giriş katındaki depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında depo kullanılamaz hale geldi.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir apartmanın giriş kısmındaki depoda çıkan yangın hasara neden oldu.
Bağlık Mahallesi Jandarma Sokak'ta 4 katılı apartmanın alt katındaki depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çabası sonucu söndürülen yangında depo kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Mehmet Çakmak