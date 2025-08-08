Kumdere Köyü'nde İçme Suyu Hattı Yenileniyor

Kumdere Köyü'nde İçme Suyu Hattı Yenileniyor
İpsala ilçesi Kumdere köyünde içme suyu hattı yenileme çalışmaları başladı. İl Genel Meclisi üyesi Hakan İlkdoğmuş, köy sakinleriyle bir araya gelerek projeyle ilgili bilgi verdi. Amaç, köy halkının sağlıklı ve kesintisiz bir su temin etmesini sağlamak.

İpsala ilçesine bağlı Kumdere köyünün içme suyu hattı yenileniyor.

İl Genel Meclisi'nin AK Partili üyesi Hakan İlkdoğmuş köy sakinleriyle bir araya gelerek yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Edirne İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından köyün içme suyu isale ve şebeke hattı yenileme ihalesi yapıldığını belirten İlkdoğmuş, "İçme suyu hattının yenilenmesiyle Kumdere köyünde yaşayan vatandaşların daha sağlıklı ve kesintisiz bir suya kavuşması hedefleniyor." dedi.

Kumdere Köyü Muhtarı Hüseyin Karabulut da çalışmalarla ilgili teşekkür etti.

Uyanık, İpsala'daki okulları inceledi

İpsala Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık, okullarda incelemede bulundu.

Uyanık, yeni eğitim yılı öncesinde okullarda yapılan hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

Okul yöneticileriyle bir araya gelerek talepleri de dinleyen Uyanık, şunları kaydetti:

"Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri önceliğimizdir. Bu kapsamda okullarımızın fiziki şartlarını, temizlik ve güvenlik durumlarını yerinde inceledik. Gerekli tüm tedbirleri alarak eğitim sürecini sorunsuz bir şekilde başlatmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Esetçe'de park çalışmaları

Esetçe beldesinde park çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Cemal Deniz, yaptığı açıklamada, daha yeşil bir belde için çalıştıklarını belirtti.

Deniz, Esetçe beldesinde vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik başlatılan park ve yeşil alan düzenlemeleri hız kesmeden devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
