Kulu'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Kulu'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
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Konya'nın Kulu ilçesinde bir evin bahçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi.

Konya'nın Kulu ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

Erdal Ö'ye ait Yeni Mahalle'deki müstakil evin bahçesinde bulunan park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürdü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel
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