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Elektrik akımına kapılan işçi, 4'üncü kattan düştü

Elektrik akımına kapılan işçi, 4'üncü kattan düştü
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Konya'nın Kulu ilçesinde bir inşaatta çalışan Deniz Yılmaz, demir parçalarının elektrik hattına temas etmesi sonucu akıma kapılarak 4. kattan düştü ve ağır yaralandı.

KONYA'nın Kulu ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılıp, 4'üncü kattan düşen Deniz Yılmaz (33), ağır yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Alparslan Mahallesi Sokullu Caddesi'nde bir inşatta meydana geldi. Deniz Yılmaz, çalıştığı inşaatın 4'üncü kat balkonundan demir parçalarını almaya çalıştı. Bu sırada demir parçalarının elektrik hattı direğindeki tellere temas etmesi sonucu Yılmaz, akıma kapıldı. Temasla 4'üncü kattan zemine düşen Yılmaz, çağrılan ambulansla Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Yılmaz, yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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