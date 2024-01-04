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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayla Algan'ın yakınlarına başsağlığı diledi

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, vefat eden tiyatro ve sinema sanatçısı, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Ayla Algan'ın yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, vefat eden tiyatro ve sinema sanatçısı, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Ayla Algan'ın yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tiyatro ve sinema dünyamızın değerli oyuncusu, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Ayla Algan'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Usta sanatçıya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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