"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde Mehmet Kemiksiz ve Enderun Hafızlar Topluluğu konser verdi

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Külliye'de Ramazan' etkinlikleri kapsamında Mehmet Kemiksiz ve Enderun Hafızlar Topluluğu, ramazanın maneviyatını yansıtan ilahiler seslendirdi.

Başkentte "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında Mehmet Kemiksiz ve Enderun Hafızlar Topluluğu sahne aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, Mehmet Kemiksiz ve Enderun Hafızlar Topluluğu ramazanın maneviyatını yansıtan repertuvarı sundu.

"Salavat" ve "Sevdim Seni Mabuduma" gibi ilahilerin seslendirildiği konser, dinleyiciler tarafından beğeniyle takip edildi."

Kaynak: AA / Şeyma Güven
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

