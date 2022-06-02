Kula'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi - Haberler

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Kula'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Demirören Haber Ajansı - Hasan Yiğen - Güncel
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Kula'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi

MANİSA'nın Kula ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı ev ve otoparkları su bastı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı ev ve otoparkları Su bastı.

Kula ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı ev ve otoparkları da su bastı. MASKİ ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarına vatandaşlar da yardım etti.


Demirören Haber Ajansı / Hasan Yiğen - Güncel

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