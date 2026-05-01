Haberler

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi Sebastia Başpiskoposu'ndan Kudüs'teki rahibeye yönelik saldırıya tepki Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Bu durum, kutsal topraklardaki tarihi Hristiyan varlığının geleceğine ilişkin endişeleri artırıyor"

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi Sebastia Başpiskoposu Atallah Hanna, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir fanatik Yahudi'nin rahibeyi darbetmesine tepki göstererek, bu tür ihlallerin kutsal topraklardaki Hristiyan varlığının geleceğine dair endişeleri artırdığını belirtti.

Hanna, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu videoyu da paylaşarak "Kudüs kentinde bir rahibeye yönelik saldırı, kentteki Hristiyan kurumlarına karşı ihlallerin artışıyla aynı döneme denk geliyor." ifadelerini kullandı.

"Bu durum kutsal topraklardaki tarihi Hristiyan varlığının geleceğine ilişkin endişeleri artırıyor" diyen Hanna, bu saldırıların "artık münferit olaylar olmadığını aksine Hristiyan varlığını tehdit ve tekrar eden bir bağlam içinde gerçekleştiğini" vurguladı.

Başpiskopos Hanna, bu ihlallerin durdurulması için uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 28 Nisan'da bir fanatik Yahudi'nin, Kudüs Fransız İncil ve Arkeoloji Okulu'nda görevli rahibeyi darbettiği olayın görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Görüntülerde fanatik Yahudi'nin rahibeyi arkadan ittiği, rahibenin yere düşerken kafasını taşa çarptığı ve saldırganın daha sonra rahibeye tekme attığı görülüyor. Söz konusu rahibe, saldırı sonucu başından yaralanmıştı.

İsrail polisinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada saldırıyı gerçekleştiren 36 yaşındaki fanatik Yahudi'nin tespit edildiği ve ırkçı motivasyonlu saldırı şüphesiyle gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

