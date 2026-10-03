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Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda yanan otomobildeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda yanan otomobildeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Küçükçekmece TEM Otoyolu Atakent mevkiinde saat 21.00 sıralarında Ankara istikametinde seyir halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Sürücünün 112'ye ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

KÜÇÜKÇEKMECE, TEM Otoyolu'nda otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında TEM Otoyolu Atakent mevkiinde seyir halindeki otomobilde çıktı. Ankara istikametinde seyir halindeki otomobilin motor bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü emniyet şeridinde durarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Çevredekiler, ekiplerin gelmesini beklerken, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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