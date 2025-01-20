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Küçükçekmece'deki İş Yerinde Yangın: Çatı Kullanılamaz Hale Geldi

Küçükçekmece'deki İş Yerinde Yangın: Çatı Kullanılamaz Hale Geldi
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Küçükçekmece'de iş yeri olarak kullanılan 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, binanın çatısında ve önündeki araçta hasara yol açtı.

Küçükçekmece'deki 3 katlı iş yerinin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Atatürk Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde iş yeri olarak kullanılan 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çatıyı sardı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında binanın önünde bulunan bir araçta çatıdan düşen parçalar nedeniyle küçük çaplı hasar oluştu.

Öte yandan, binadaki yangın çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, çatıda meydana gelen hasar dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
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