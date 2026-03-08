Haberler

Küçükçekmece'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Küçükçekmece'de 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, trafik normale döndü.

Küçükçekmece'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Merkez Mahallesi Halkalı Caddesi'nde, Sefaköy istikametine giden T.İ'nin kullandığı 34 MG 9650 plakalı otomobil, ışıklarda duran otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil de önündeki araçlara çarptı.

Toplam 8 aracın hasar gördüğü kazada, T.İ. ile yanındaki eşi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok
