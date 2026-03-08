Küçükçekmece'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Küçükçekmece'de 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, trafik normale döndü.
Merkez Mahallesi Halkalı Caddesi'nde, Sefaköy istikametine giden T.İ'nin kullandığı 34 MG 9650 plakalı otomobil, ışıklarda duran otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil de önündeki araçlara çarptı.
Toplam 8 aracın hasar gördüğü kazada, T.İ. ile yanındaki eşi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok