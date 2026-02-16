Küçükçekmece'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Küçükçekmece'de D-100 kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Küçükçekmece'de, toplam 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
D-100 kara yolunun Sefaköy mevkisinde 2 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazanın etkisiyle devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
D-100 kara yolunun Avcılar istikametindeki aksayan trafik akışı, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.