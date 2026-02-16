Haberler

Küçükçekmece'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küçükçekmece'de D-100 kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Küçükçekmece'de, toplam 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolunun Sefaköy mevkisinde 2 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazanın etkisiyle devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolunun Avcılar istikametindeki aksayan trafik akışı, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın

Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülsim Ali'den öpüşme sahnesi açıklaması: Kısmet başka projelerde

Yıldız oyuncudan dikkat çeken açıklama
LeBron James'in İsrail için söyledikleri olay oldu

Dünyaca ünlü ismin İsrail için söylediklerine bakar mısınız
Ünlü şarkıcıdan 50 milyonluk araba açıklaması

50 milyon liralık araba bakın kimin çıktı?
Dağ patladı içinden şelale çıktı

Dağ patladı içinden şelale çıktı
Gülsim Ali'den öpüşme sahnesi açıklaması: Kısmet başka projelerde

Yıldız oyuncudan dikkat çeken açıklama
Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler

Genç çifti yıkan gerçek! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Dinlenme tesisinde 5 gündür park halinde olan otomobilden ceset çıktı

5 gündür dinlenme tesisinde duran aracın içinden dehşet çıktı