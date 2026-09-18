Küçükçekmece'de yıkımı süren binanın bir bölümü çöktü, yoldan geçen 2 kişi yaralandı

Küçükçekmece'de yıkımı süren binanın bir bölümü çöktü, yoldan geçen 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Küçükçekmece İnönü Mahallesi Şirin Sitesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan binanın ayakta kalan bölümü çöktü. Çökme sırasında yoldan geçen 2 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı, itfaiyenin göçük alanındaki tarama çalışmaları sürüyor.
Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında ekiplerin yıkım çalışması yaptığı binanın bir bölümünün çökmesi sonucu yoldan geçen 2 kişi yaralandı.
İnönü Mahallesi Şirin Sitesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ve yıkımına başlanan binanın ayakta kalan bölümünde çökme meydana geldi.
Çökme sırasında yoldan geçen 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin göçük alanındaki tarama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA