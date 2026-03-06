Haberler

Küçükçekmece'de otomobilin 2 yayaya çarpması güvenlik kamerasında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küçükçekmece'de bir otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya çarpması sonucu yaşanan kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralılardan birinin durumu ağır, sürücü gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de otomobilin yolun karşısına geçmek isteyen 2 yayaya çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Halkalı Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe T. ve Aysel T'ye, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan Aysel T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan sürücünün ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaza anına ilişkin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yolda hızla seyreden otomobilin çarptığı yayaların yola savrulması ve çevredeki vatandaşların kazaya müdahale etmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı

Bahis soruşturmasında ünlü ismin şirketlerine kayyum atandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'a büyük operasyon sinyali: ABD B-1 ve B-2 uçakları İngiltere'ye hareket etti

İran'a büyük operasyon sinyali! En güçlü uçaklar o üsse gidiyor
Ateş açtılar! 2 Suriye askeri hayatını kaybetti

Komşu ülkede sıcak saatler! İki asker hayatını kaybetti
Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!

Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya 'Hazır olun' talimatı geldi

Ve savaşta korkulan oluyor
İran'a büyük operasyon sinyali: ABD B-1 ve B-2 uçakları İngiltere'ye hareket etti

İran'a büyük operasyon sinyali! En güçlü uçaklar o üsse gidiyor
Azerbaycan'da İran alarmı! Saldırı hazırlığına destek vermekle suçlanan 8 kişi gözaltına alındı

Azerbaycan'da İran alarmı! Operasyon düzenlediler
İran'dan Kuzey Irak'a açık tehdit: Sert karşılık verilecek

İran'dan komşuya açık tehdit: Herhangi bir adım atılırsa...