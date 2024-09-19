Küçükçekmece'de Öğrencilere Ödüllü Yarışmalar Başlıyor

Küçükçekmece Belediyesi'nin öğrencileri bilim ve sanata teşvik etmek amacıyla düzenlediği ödüllü yarışmalara başvurular başladı. Küçükçekmece Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mangala Federasyonu iş birliği ile gerçekleştirilen ödüllü yarışmalara, Küçükçekmece'de ikamet eden resmi ya da özel ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yanı sıra öğretmenlerde katılım sağlayabilecek.

Alanında uzman akademisyenlerin jürilik yapacağı yarışmalarda dereceye girenlere Küçükçekmece Belediyesi tarafından 2 bin 500 TL ile 7 bin 500 TL arasında para ödülü verilecek. Yarışmalar; "Ata'ya Özlem" konulu şiir okuma yarışması, "Yap Boz" hız yarışması, "Mangala" turnuvası, "Sudoku" yarışması ve "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" konulu resim yarışması olmak üzere altı kategoride gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen ödüllü yarışmalara öğretmenler de başvurabilecek.

"ATA'YA ÖZLEM" KONULU ŞİİR OKUMA YARIŞMASI

Yarışmaya Küçükçekmece genelindeki ilkokul 3 ve 4, ortaokul ve lise öğrencileri ve tüm öğretmenler katılım sağlayabilir. İlkokul, ortaokul ve lise olmak üzere üç kategoride yapılacak yarışmanın başvuruları 25 Ekim'de sona erecek.

"YAP-BOZ" HIZ YARIŞMASI

Ortaokul 5 ve 6. sınıf öğrencilerinin başvurabileceği yarışmanın başvuru tarihi ise 29 Kasım'da son bulacak.

"MANGALA" TURNUVASI

İlkokul 2,3,4, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılabileceği yarışma; ilkokul, ortaokul ve lise kategorisinde gerçekleştirilecek. Yarışmanın son başvuru tarihi ise 13 Aralık.

"SUDOKU" YARIŞMASI

Ortaokul 5 ve 6. sınıfların katılabileceği yarışmanın başvuruları 2 Nisan 2025'e dek devam edecek.

"23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI" KONULU RESİM YARIŞMASI

İlkokul 2,3,4 ve ortaokul öğrencilerinin katılabileceği yarışma, ilkokul ve ortaokul olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecek. Başvurular 11 Nisan 2025'e dek sürecek. Ödüllü yarışmalara başvurular Küçükçekmece Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden online olarak yapılacak. Ayrıca detaylı bilgi almak isteyenler telefonla arayabilir.