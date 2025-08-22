Küçükçekmece'de İş Makinesi TIR'dan Devrildi

Küçükçekmece'de İş Makinesi TIR'dan Devrildi
Küçükçekmece'de, bina yıkımı için getirilen 47 tonluk iş makinesi yokuşta kayarak park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan olmazken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve iş makinesi vinç yardımıyla kaldırıldı.

Altunay TUGA/ KÜÇÜKÇEKMECE'de bina yıkımı için getirilen 47 tonluk iş makinesi TIR'ın yokuşta geri manevra yaptığı sırada kayarak park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan olmazken iş makinesi vinçle kaldırıldı.

Olay, Tevfik Bey Mahallesi Doktor Ali Demir Caddesinde saat 14: 00 sıralarında meydana geldi. Mahllede kentsel dönüşüm kapsamında bina yıkımı için TIR'ın dorsesinde yüklü olan 47 tonluk iş makinesi manevra yaptığı sırada kayarak park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken 1 otomobilde hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve olay yerine gelen polis ekipleri cadde üzerini yaya ve araç trafiğine kapattı. Askıda kalan makine başka bir iş makinesi ve olay yerine gelen vinç ile bulunduğu yerden kurtarıldı.

'OTOMOBİL OLMASAYDI DAHA DA KÖTÜ OLABİLİRDİ'

Hayrullah Türkoğlu "TIR yokuştan yukarıya çıktı. Geri giderken üzerindeki iş makinesi kaydı. Otomobil üzerine devrildi, zaten iş makinesini araç tutuyor. Otomobil olmasaydı daha da kötü olabilirdi. Yaralanan olmadı, inşallah başka bir kaza olmadan da kaldırırlar" dedi.

