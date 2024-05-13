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Küçükçekmece'de Genel Asayiş Uygulamasında Polise Saldıran 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş uygulamasında şüphe üzerine durdurulan araçtan inen 4 şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Şüphelilerin uyuşturucu madde kullanmak suçundan kayıtları bulunduğu ve ikisinin asker kaçağı olduğu belirlendi.

Küçükçekmece'de, genel asayiş uygulamasında polise saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şubesi ekipleri, İstiklal Caddesi'ndeki genel asayiş denetiminde, şüphe üzerine 14 KJ 146 plakalı hafif ticari aracı durdurdu.

Araçtan inen B.G, C.K, U.K. ve S.G. üst aramaları yapılacağı esnada polise direnmeye başladı. Bu sırada B.G, polis memuru S.A'nın burnuna yumruk attı. Yaşanan arbedede C.K. de diğer polis memuru O.B'nin belindeki şarjörü alarak vurmaya çalıştı.

Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu 4 şüpheli etkisiz hale getirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 9 suç kaydı bulunduğu, ikisinin ise asker kaçağı olduğu belirlendi.

Yaşanan arbede, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası ile bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Güncel

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