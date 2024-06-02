Küçükçekmece'de çöken binanın yanındaki 4 katlı apartman da yıkılıyor

Küçükçekmece'de çöken binanın yanındaki 4 katlı apartman da yüksek risk taşıdığı gerekçesiyle ekipler tarafından yıkılıyor.

Ekipler, Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasında sabah saatlerinde çöken 3 katlı binanın yanındaki 4 katlı apartmanda incelemesini bitirdi.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi almasının ardından ekipler binanın kontrollü yıkımına başladı.

AFAD ve belediye ekipleri, çöken 3 katlı binanın bitişiğindeki 4 katlı apartmanda inceleme yapmış, yüksek risk taşıdığı gerekçesiyle yıkılmasına karar vermişti. Bina sakinleri kontrollü olarak apartmana girerek bazı değerli eşyalarını almışlardı. Yıkım kararı sonrası bazı bina sakinleri akrabalarının yanına gitmiş, bazıları ise çevredeki otellere yerleştirilmişti.