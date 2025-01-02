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Küçükçekmece'de çay ocağına el bombası atıldı

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Küçükçekmece'de bir çay ocağına el bombası atıldı. Şans eseri patlamayan bomba etkisiz hale getirildi.

Küçükçekmece'de bir çay ocağına atılan ancak patlamayan el bombası, uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.

ÇAY OCAĞINA BOMBA ATTILAR

Mehmet Akif Mahallesi Türkmen Sokağı'ndaki çay ocağına, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce el bombası atıldı. Çay ocağında bulunanlar korkuyla kaçışırken atılan bomba patlamadı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Uzman ekipler tarafından incelenen el bombası etkisiz hale getirildi. Polis, el bombasını atan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Küçükçekmece'de çay ocağına el bombası atıldı
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZeki Sahin:

bir ülkede pkk yı bu kadar meşrulaştırırsan ülke meksikadan daha kötü olurr

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