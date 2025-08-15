Küçükçekmece'de Asfalt Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Küçükçekmece Belediyesi, ilçenin çeşitli mahallelerinde asfalt yama ve kaplama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son 6 yılda toplamda 167 bin ton asfalt kullanılarak 145 kilometrelik yol yenilenirken, 449 bin m2 alanda asfalt yama yapıldı.

KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi ilçenin çeşitli mahallelerinde sürdürdüğü asfalt yama ve asfalt kaplama çalışmalarına devam ettiğini duyurdu. İlçede son 6 yılda 167 bin ton asfalt kullanılarak ortalama 6 metre genişliğinde 145 kilometrelik yolun tamamı yenilenirken, 107 bin 709 ton asfalt kullanılarak 449 bin m2 alanda asfalt yama çalışması gerçekleştirildi.

Atatürk, Halkalı Merkez, İstasyon, Atakent, İnönü ve Cennet Mahallelerinde asfalt kaplama ve yama çalışmaları devam ediyor. İlçe genelinde, son 6 yılda 100 bin metre uzunluğunda trafik çizgisi çalışması yapılarak yol güvenliğine de katkıda bulunulduğu aktarıldı.

'DAHA KONFORLU ULAŞIM AĞLARI OLUŞTURMAK ÖNCELİĞİMİZ'

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Yollarımızı hem güvenli hem de konforlu hale getirmek için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Hemşerilerimize daha güvenli, daha konforlu bir ulaşım ağı oluşturmak en önemli önceliklerimizden biri. Bu noktada en yüksek standartları sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Küçükçekmece Belediyesi'nin periyodik olarak ilçe genelinde tüm mahallelerde asfalt yenileme, yama ve trafik güvenliği ile ilgili çalışmalarına devam edileceği bildirildi.

