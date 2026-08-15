Küçükçekmece'de zincirleme kaza: 3 yaralı

Küçükçekmece'de, hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde seyreden B.K. idaresindeki hafif ticari araç, Azerbaycan uyruklu N.H'nin kullandığı motosiklete çarptı.

Hafif ticari araçtaki 2 kişi ile N.H. çarpma sonucu yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldıran yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA