Küçükçekmece Belediyesi'nden Asker Adaylarına Destek

KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi, vatani görevini yerine getirecek gençlere asker çantası ile destek olduğunu duyurdu. Belediye, 2021 yılından beri yaklaşık bin 300 vatandaşa ücretsiz asker çantası dağıttığını bildirdi.

Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece sınırlarında ikamet eden ve askerlik zamanı gelmiş tüm vatandaşlara asker çantası veriyor. Çantada fanila, iç çamaşır seti, çorap, havlu takımı, ağız bakım seti, kolonya, tırnak makası ve tıraş seti gibi temel ihtiyaçlar yer alıyor.

KEMAL ÇEBİ: HER KOŞULDA VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLMAYA ÇALIŞIYORUZ

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Vatani görevini yerine getirmek üzere askere giden evlatlarımız için hayata geçirdiğimiz asker çantası hizmetimizle vatandaşlarımızın her anında yanında olmaya ve onlara bir nebze olsa destek olmaya çalışıyoruz. Canı pahasına bizlerin huzurunu ve güvenliğini sağlayan tüm vatan evlatlarına hayırlı tezkereler diliyor, sağ salim ailelerine ve sevdiklerine kavuşmalarını diliyorum" dedi.

TÜM ASKER ADAYLARI YARARLANABİLİYOR

Asker çantası almak isteyen vatandaşlar, sülüs belgesiyle Küçükçekmece Belediyesi ana hizmet binasında bulunan Çözüm Merkezi birimine başvurarak çantalarını teslim alabilirler.