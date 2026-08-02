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Küçükçekmece açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Küçükçekmece açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı
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Küçükçekmece açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 1 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Küçükçekmece açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 1 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Küçükçekmece açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 1 kişi bulunan 5 metre boyundaki tekne, KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Küçükçekmece'de emniyete alındı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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