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Küçük Prens'in Sahne Gösterisi Haliç Kongre Merkezi'nde Kapalı Gişe Oynadı

Küçük Prens'in Sahne Gösterisi Haliç Kongre Merkezi'nde Kapalı Gişe Oynadı
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Antoine de Saint-Exupery'nin efsanevi eseri 'Küçük Prens' temalı sahne gösterisi, Haliç Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluşarak büyük bir başarı elde etti. Dans, müzik ve akrobasi ile zenginleştirilen gösteri, Fransızca olarak Türkçe alt yazılı sahneleniyor.

Antoine de Saint- Exupery'nin unutulmaz eseri "Küçük Prens"ten yola çıkarak hazırlanan sahne gösterisi, Haliç Kongre Merkezi'nde izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Broadway Entertainment Group'un yapımını üstlendiği ve dünya genelinde ilgi gören gösteri, İstanbul prömiyerinde kapalı gişe oynadı.

Dans, müzik, projeksiyon ve akrobasinin bir araya geldiği gösteride, Küçük Prens'in masalsı dünyası, tiyatro ve teknolojiyle bir araya geldi. Yaklaşık 90 dakika süren gösteri, Fransızca olarak, Türkçe alt yazılı sahneleniyor.

Haliç Kongre Merkezi'nde 1 Aralık'a kadar sahnelenecek gösteri, 10 günde, 14 kez sanatseverlerle buluşacak.

Yönetmen Anne Tournie'nin çalışmasıyla şekillenen gösteri, dünya genelinde bir milyondan fazla kişi tarafından izlenildi.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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