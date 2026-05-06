Haberler

Ormanda öldürülüp cesedi yakılan Kübra'nın babası konuştu: Gün yüzü görmesinler istiyorum

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kübra Yapıcı'nın annesi ve babası, cinayeti işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Aile, olayın organize edildiğini ve şüphelilerden birinin itirafçı olduğunu öne sürdü.

'BU TİP İNSANLARIN GÜN YÜZÜ GÖRMEMESİNİ İSTİYORUM'

Burdur'da götürüldüğü ormanda Ata Berk Sezen ile İlyas Umut Dalğar tarafından öldürüldükten sonra cesedinin yakıldığı ortaya çıkan Kübra Yapıcı'nın (30) annesi Gülseren Yapıcı ve babası Yunus Yapıcı, acı haberle yıkıldı. Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Yunus Yapıcı, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 şüphelinin yakalandığını belirtip, itirafçı olan 1 kadının ise olayla ilgisi olduğunu öne sürdü. Yunus Yapıcı, "Bu işi organize eden de o, tanıştıran da o. Onun parmağı var, yakalanacağını anlayınca gidip itirafçı olmuş. Tek isteğim indirimden de faydalanmasın. Bu tip insanlar çıkacak, birine daha yapacak. Bu tip insanların gün yüzü görmemesini istiyorum. Kimsenin canını yakmasın" dedi.

HEM KİMLİKLERİNİ HEM GÖRÜNTÜLERİ BULMUŞ

Aynı gün, kendi imkanıyla, olaya ilişkin görüntüleri bulduğunu ve emniyete verdiğini anlatan Yunus Yapıcı, kendisiyle yeterince ilgilenilmediğini öne sürdü. Yapıcı, "Kimliğini buldum verdim, yarım saat içinde görüntüleri buldum verdim. Daha ben ne yapacağım? Araba plakasını buldum verdim. Savcı beye gitmeseydim, 6 ayda bulunmazdı. Savcı beye söyledim, sonra harekete geçip buldular" diye konuştu.

SANAL MEDYA HESABI AÇIK GİBİ GÖSTERİLMİŞ

Bir süre önce eşinden ayrılan Kübra Yapıcı'nın ailesiyle oturduğu, Serik'te e-ticaret ile uğraştığı, 30 Nisan'da kaybolduktan sonra cep telefonunun kapandığı, ailesinin ulaşamaması üzerine de arama çalışmalarına başlandığı öğrenildi. Yakınları Kübra Yapıcı'nın sanal medya hesabının açıkmış gibi gösterildiğini ve bazı paylaşımlar ile beğenilerde bulunulduğunu da iddia etti.

TABANCA BULUNDU

Diğer yandan, soruşturmayı derinleştiren ekipler, Kübra Yapıcı'nın öldürülmesinde kullanıldığı değerlendirilen tabancayı, şüphelinin yer göstermesi üzerine Burdur'un Ağlasun ilçesinde buldu. Tabancanın kriminal incelemeye alındığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek

2 yıldır aydınlatılamayan Rojin Kabaiş olayında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç

Belediyeden görülmemiş teşvik! 10 çocuk yapana büyük ödül var
Sacha Boey ile veda kararı

''Burada geleceği yok'' denilerek duyuruldu! Yıldız isme veda kararı
Acun Ilıcalı, takımı şampiyon olursa oyuncularına vereceği ödülü duyurdu

Takımı şampiyon olursa oyunculara vereceği ödülü canlı yayında duyurdu
3 bomba birden patlatacaklar! Fenerbahçe yönetiminden ayrılık hediyesi

3 bomba birden patlatacaklar! Fenerbahçe yönetiminden son hamle
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç

Belediyeden görülmemiş teşvik! 10 çocuk yapana büyük ödül var
Kübra Yapıcı cinayetinde kan donduran detaylar! Cesedin yanmayan kısımlarını balyozla parçalamışlar

Kübra'nın cesedini önce yakmışlar, sonra daha beterini yapmışlar
Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne Samyeli'ye sürpriz destek

Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne'ye sürpriz destek