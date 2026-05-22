Küba Dışişleri Bakanı Parrilla, ABD'li mevkidaşı Rubio'yu askeri saldırıyı kışkırtmakla suçladı

Küba Dışişleri Bakanı Parrilla, ABD'li mevkidaşı Rubio'yu askeri saldırıyı kışkırtmak için yalan söylemekle suçladı. Parrilla, ABD'nin Küba'ya yönelik ambargo ve terör suçlamalarını reddederek, ülkesinin ABD için tehdit olmadığını vurguladı.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'nun askeri saldırıyı kışkırtmak için yalan söylediğini öne sürdü.

Parrilla, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin, ABD'nin ulusal güvenliği için bir tehdit olmadığını vurguladı.

"ABD Dışişleri Bakanı, Küba ve Amerikan kanının dökülmesini tetikleyecek askeri bir saldırıyı kışkırtmak amacıyla bir kez daha yalana başvuruyor." ifadesini kullanan Parrilla, ABD hükümetinin Küba halkına acımasızca ve sistematik şekilde saldırdığını, ülkeye yakıt ithalatını yasaklayarak halk arasında çaresizliği körüklediğini ve ülke ekonomisinin çöküşüne yol açtığını belirtti.

ABD'yi yıllardır kendi topraklarında Küba'ya karşı terör eylemleri planlanmasına ve düzenlenmesine izin vermekle suçlayan Parrilla, "teröristlere sığınak" sağladığını öne sürdü.

Parrilla'nın Rubio ve ABD'ye yönelik suçlamaları, ABD Dışişleri Bakanı'nın Küba'yı "terör destekçisi" olmakla suçlamasının ardından geldi.

Basın mensuplarına konuşan Rubio, Küba'nın "bölgenin en önde gelen terör destekçilerinden biri" olduğunu savunarak, ABD için ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu ifade etmişti.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
