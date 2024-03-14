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Kronik Hastalıkların Takibi İçin HYP Uygulaması Başlatıldı

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Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hastalık Yönetim Platformu (HYP) uygulaması, kronik hastalığı olan bireylerin tarama ve izlemlerinin ayrıntılı raporlanabilmesi amacıyla Sakarya'daki aile sağlığı merkezlerinde başlatıldı. HYP sayesinde kronik hastalıkların erken teşhisi hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından kronik hastalığı olan bireylerin tarama ve izlemlerinin ayrıntılı raporlanabilmesi amacıyla geliştirilen Hastalık Yönetim Platformu (HYP) uygulaması Sakarya'daki aile sağlığı merkezlerinde başlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kalp damar hastalıkları, kanser, diyabet ve kronik hava yolu hastalıklarına bağlı erken ölümlerin azaltılması hedefiyle uygulamaya konulan HYP sayesinde kronik hastalıkların erken teşhisinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adapazarı Zümrüt Müftüoğlu Aile Sağlığı Merkezi aile hekimi Dr. Büşra Duygu Sarı, kronik hastalıkların önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu durum tarama ve erken teşhisle önlenebilir. Bakanlığımız tarama ve erken teşhis çalışmalarını etkin şekilde yapabilmek amacıyla HYP'yi tüm aile hekimliği birimlerinde hayata geçirdi. HYP sayesinde aile hekimliğine kayıtlı hastalarımızı obezite, şeker hastalığı, kalp ve damar hastalıkları, toplumda sık görülen kanser türleri açısından belirlenen kıstaslara göre değerlendirmekteyiz."

Aile hekimi Dr. Uluç Güray ise tarama ve izlemler için aile sağlığı merkezine davet edilen hastaların boy, kilo, tansiyon ve bel çevresi ölçümlerinin ardından tetkiklerin yapılmasıyla kronik hastalık riskinin tespit edildiğini aktardı.

Kronik hastalıklar açısından orta ve yüksek riskli bireylerin Sağlıklı Hayat Merkezlerine (SHM) yönlendirildiğini, bu hastaların diyetisyen, kanser tarama ve erken teşhis hizmetlerinden faydalandığını anlatan Güray, "Ayrıca gerekli durumlarda ileri tetkik ve tedavi hizmetleri için hastanelere yönlendirmeleri de gerçekleştirmekteyiz. Tüm vatandaşlarımızı tarama ve izlemlerini yaptırmak için aile sağlığı merkezlerimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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