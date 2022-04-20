Kremlin: Müzakere süreci kapsamında Ukrayna'ya taslak bir belge ilettik, yanıt bekliyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, müzakere süreci kapsamında Ukrayna'ya taslak bir belge ilettiklerini ve şimdi Kiev yönetiminin yanıtını beklediklerini söyledi.

UKRAYNA YAKLAŞIMINI SÜREKLİ DEĞİŞTİRİYOR

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna tarafının müzakerelerdeki yaklaşımını sürekli değiştirdiğini öne sürdü.

"TASLAK BELGEMİZ UKRAYNA TARAFINA İLETİLMİŞTİR"

Bu durumun müzakereleri olumsuz yönde etkilediğini savunan Peskov, "Şu anda kesinlikle net ve ayrıntılı ifadeler içeren taslak belgemiz Ukrayna tarafına iletilmiştir. Top onlarda, bir cevap bekliyoruz" dedi.

"UKRAYNA TARAFINDAKİ GELİŞMELER ARZU EDİLEN DÜZEYDE DEĞİL"

Peskov, Ukrayna'nın yanıtına ilişkin bir süre sınırı olup olmadığına yönelik bir soruya da "Ukrayna tarafına bağlı. Ukrayna tarafındaki gelişmeler arzu edilen düzeyde değil. Ukraynalılar müzakere sürecini yoğunlaştırmaya pek de eğilimli değiller" yanıtını verdi.