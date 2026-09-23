Haberler

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna krizinde müzakere zemini yok, barışa açığız dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna krizinde barış müzakerelerine geçilmesi için zemin bulunmadığını, ancak barış müzakerelerine açık olduklarını söyledi. Peskov, Putin'in Zelenskiy'yi Moskova'ya davet ettiğini, ancak uzman çalışması olmadan görüşmenin mantıklı olmadığını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakere sürecini başlatmak için zeminin bulunmadığını belirterek, "Ancak biz barış müzakerelerine açığız." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'nın askerileştirilmeye devam ettiğini vurgulayan Peskov, "Avrupa ülkeleri, silah alımı için daha fazla kaynak bulmaya çalışıyor. Kiev yönetimi, terör eylemlerini sürdürüyor. Bu aşamada barış müzakerelerine geçilmesi için herhangi bir zemin yok. Ancak biz barış müzakerelerine açığız." diye konuştu.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında görüşmenin yapılması ihtimaline ilişkin ise "Putin, Zelenskiy'nin istediği zaman Moskova'ya gelebileceğini söyledi. Kendisine gerekli tüm güvenlik garantileri sağlanacak. Zelenskiy, hangi kararları alması gerektiğini çok iyi biliyor. Ancak uzmanlar seviyesinde çalışmalar yapılmadan, böyle bir görüşmenin yapılması mantıklı değil." ifadesini kullandı.

Dmitriy Peskov, Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump ile her zaman görüşmeye hazır olduğunu dile getirdi.

"Avrupa ülkelerinin Rusya'ya yönelik izlediği siyaset basiretsiz"

İngiltere'nin uzun süredir Rusya'ya karşı siyaset izlediğini hatırlatan Peskov, Almanya, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinin benzer yaklaşım sergilediğini söyleyerek, "Bu, son derece basiretsiz bir siyaset. Bu yaklaşım, Avrupa kıtasındaki gerilimin azaltılmasına yaklaştırmıyor." dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın " Suriye'de yabancı askeri üslerin bulunmayacağı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, Suriye tarafıyla temasları sürdürdüklerini aktardı.

Sözcü Peskov, "(Suriye'de Rus üsleri) Bu konudaki görüşmelerin yürütülmesi şeklinden memnunuz. Suriyeli mevkidaşlarımızla birlikte en zor konularda ortak anlayışa varmaya devam edeceğimizi umuyorum." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA
Yavaş'ın istifası sonrası CHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken görüntü

Yavaş'ın istifası sonrası CHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken görüntü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a Singo şoku! Yine kötü haber geldi

Eyvahlar olsun! Galatasaray'a yine kötü haber geldi
Netanyahu ABD'ye ayak basıp kaçacak! Korku planları değiştirdi

Dünya liderlerinin katıldığı zirve için gündem yaratacak karar
Ankara'da aquapark ölümünde yeni rapor: İşletme sahibi ve görevliyi tali kusurlu buldu

Aquaparkta 9 metreden düşüp ölmüştü! Yeni rapor her şeyi değiştirdi
Afyonkarahisar'da 20 yıl 13 gün hapsi olan hükümlü kuaförde tıraş olurken yakalandı

20 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Berber koltuğunda yakayı ele verdi
Dünya devi firma, Türkiye'deki 60 yıllık üretim tesisini kapatıyor

Dünya devi firma, Türkiye'deki 60 yıllık üretim tesisini kapatıyor
Kurtlar Vadisi'nin “Kaşifoğlu”su adliyede! Sedat Savtak ifade vermeye geldi

Kurtlar Vadisi'nin “Kaşifoğlu”su adliyede! Sedat Savtak ifade vermeye geldi
Bozkırın ortasında 100 çeşit meyve! Emekli öğretmen kıraç araziyi 4 bin ağaçlık vahaya çevirdi

Kıraç araziye 100 çeşit meyve! Guava da var, cennet hurması da