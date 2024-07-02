Erdoğan ve Putin'den Astana'da kritik Suriye görüşmesi

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki ikili görüşmede tüm önemli ve hassas konuları ele alacağını bildirdi. Görüşmedeki en önemli maddenin ise Suriye meselesi olacağı öğrenildi.

Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in Astana'da 3-4 Temmuz'da gerçekleştirilecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında yapacağı ikili görüşmelere dair bilgi verdi.

"TÜM ÖNEMLİ VE HASSAS KONULAR ELE ALINACAK"

Rus Devlet Başkanı'nın Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in yanı sıra Kazakistan, Pakistan, Moğolistan liderleriyle 3 Temmuz'da ayrı ayrı görüşmeler yapacağı bilgisini paylaşan Uşakov, Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, " Türkiye'ye uzun zamandır ziyaret planlanıyor. İki liderin bu konuyu ele alacağını düşünüyorum. Ayrıca, Türkiye'nin konumu dikkate alındığında, özellikle bölgede çok önemli rol oynayan ülkelerin liderlerinin görüş alışverişinde bulunacağı pek çok konu olduğunu düşünüyorum. Türk tarafıyla sürekli diyalog halindeyiz, sürekli telefon aracılığıyla temaslar var. Geçen günlerde Putin, Türkiye Dışişleri Bakanı'nı kabul etti. Görüşmede, tüm önemli ve hassas konular ele alınacak." ifadelerini kullandı.

MASADAKİ EN ÖNEMLİ KONU SURİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus lider Putin'in gündeme getireceği en önemli konu Suriye meselesi olacak. Türkiye ile Suriye arasında başlayan ve önce istihbarat, ardından diğer devlet kurumları arasında başlatılan normalleşme sürecinde şimdiye kadar hızlı ve büyük ilerleme kaydedilemedi. Öte yandan son günlerde önce Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in, Putin'in Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev'le yaptığı görüşmede verdiği mesaj, sonrasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olumlu açıklamaları konuyu yeniden gündeme getirdi.

ESED NE DEMİŞTİ?

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev'le yaptığı görüşmede Suriye-Türkiye ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Esed'in görüşmede, "Suriye, ülkenin tüm toprakları üzerindeki egemenliğiyle terör ve terör örgütleriyle mücadeleyi temel alan, Suriye-Türkiye ilişkilerine yönelik tüm girişimlere açıktır." dediği belirtilmişti.

Lavrentiev'in ise Türkiye ile Suriye ilişkilerine yönelik tüm girişimleri desteklediklerini belirterek, "Arabuluculukların başarısı için koşulların her zamankinden daha uygun olduğunu görüyoruz. Rusya müzakereleri ilerletmek için çalışmaya hazırdır. Amaç, Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkileri yeniden tesis etmeyi başarmaktır." şeklinde konuştuğu aktarılmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ESED AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerce cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Erdoğan, Esed'in açıklamalarıyla ilgili soruya "Suriye'yle ilişkilerin kurulmaması için hiçbir sebep yok. Yani biz Suriye'yle bu ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz. Suriye'nin de iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz, bir hedefimiz asla olamaz." demişti.

Erdoğan, "Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak beraber yaşadığımız bir topluluktur. Nasıl ki biz Suriye'yle ilişkilerimizi çok çok canlı tuttuysak geçmişte, ailece görüşmelere varıncaya kadar biliyorsunuz Sayın Esed'le biz bu görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur." ifadelerini kullanmıştı.

İKİ LİDERİN AÇIKLAMALARININ HEMEN ARDINDAN SURİYE'DE PROVOKASYON

30 Haziran akşamı, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5 yaşındaki bir kız çocuğunun, yabancı uyruklu bir şahsın istismarına uğramasının ardından kentte olaylar meydana geldi. Provokatif olaylar, Suriye'de Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Operasyonları'yla Türk askerinin kontrol altında tuttuğu bölgelere de sıçradı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde provokatörlerin, Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalıştığı, askerlerin de göstericileri havaya ateş açarak uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü. Görüntülerde, Türkiye'den Suriye'ye giden tırların ve Türk plakalı araçların da taşlandığı kameralara yansıdı.