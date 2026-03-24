Rusya: İran Meselesinde Barışçıl Bir Çözüm Bulunmalı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran ile ilgili durumun barışçıl bir çözüme doğru ilerlemesini umduklarını belirtti. Farklı taraflardan gelen çelişkili açıklamaları takip ettiklerini söyledi.

Rusya'nın TASS Haber Ajansı'na göre pazartesi günü Ortadoğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Peskov, İran ile yürütüldüğü belirtilen görüşmelere dair yapılan açıklamaları yakından takip ettiklerini ifade etti.

Farklı taraflardan gelen açıklamaların çelişkili göründüğünü belirten Peskov, durumu izlemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada İran ile son iki gün içinde "çok iyi ve verimli" görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve İran'daki elektrik santrallerine yönelik bir saldırıyı beş gün ertelemeyi planladıklarını söylemişti. İran Dışişleri Bakanlığı ise aynı gün yaptığı açıklamada ABD ile herhangi bir görüşme yapılmadığını bildirmişti.

Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır

Parti grubunu ayağa kaldıran sözler! O ülkede rejim değişikliği istedi
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri ve savunması

Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri ve savunması
17 yaşındaki çocuk, akranını pompalı tüfekle vurdu; olay kamerada

Sözün bittiği yer: 17 yaşındaki çocuk, akranını böyle vurdu

OnlyFans modelinden olay açıklamalar: Gyökeres bana 4,5 milyon dolar harcadı

OnlyFans modeli yıldız ismi fena ifşaladı: Bana...
Polislere müjde! Uzun süredir beklenen düzenlemede sona gelindi

Müjde! Uzun süredir beklenen düzenlemede sona gelindi
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ecel terleri döktü! Basın açıklaması sırasında füze düştü

İsrail'de can pazarı! Herzog'un cümlesi bitmeden böyle vurdular
17 yaşındaki çocuk, akranını pompalı tüfekle vurdu; olay kamerada

Sözün bittiği yer: 17 yaşındaki çocuk, akranını böyle vurdu

Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak

Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak
Nereden nereye! Dünya devinin içler acısı halini en iyi özetleyen kare

Dünya devinin içler acısı halini en iyi özetleyen kare