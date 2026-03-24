Rusya: İran Meselesinde Barışçıl Bir Çözüm Bulunmalı

MOSKOVA, 24 Mart (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran ile ilgili durumun barışçıl bir çözüme doğru ilerlemesini umduklarını söyledi.

Rusya'nın TASS Haber Ajansı'na göre pazartesi günü Ortadoğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Peskov, İran ile yürütüldüğü belirtilen görüşmelere dair yapılan açıklamaları yakından takip ettiklerini ifade etti.

Farklı taraflardan gelen açıklamaların çelişkili göründüğünü belirten Peskov, durumu izlemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada İran ile son iki gün içinde "çok iyi ve verimli" görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve İran'daki elektrik santrallerine yönelik bir saldırıyı beş gün ertelemeyi planladıklarını söylemişti. İran Dışişleri Bakanlığı ise aynı gün yaptığı açıklamada ABD ile herhangi bir görüşme yapılmadığını bildirmişti.

Kaynak: Xinhua