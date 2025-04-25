Depremin şiddeti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kamerasına yansıdı

Depremin şiddetinin en net görüntüsü! Dehşet anları köprü kamerasında
Naci Görür: İstanbul'da 7'den büyük deprem olma ihtimali yüzde 47

Naci Görür İstanbul depremi için ilk kez bu kadar net konuştu
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali Gaziantep'te oynanacak

Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu
Yenidoğan Çetesi davasında Fırat Sarı'dan pişkin sözler: Biz hastalara şifa uğruna çalıştık

Yenidoğan Çetesi davasında Fırat Sarı'dan pişkin savunma

Kremlin'den ABD'nin Ukrayna Diplomasi Yöntemine Eleştiri

Kremlin'den ABD'nin Ukrayna Diplomasi Yöntemine Eleştiri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna konusundaki mekik diplomasisi çabalarını eleştirerek, bu durumun aracılık hizmetleri olarak nitelendirildiğini belirtti. Ayrıca, Moskova'da bir Rus generale yapılan suikast olayını da değerlendirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna konusunda mekik diplomasisi yaptığını söyledi.

Peskov, Rossiya devlet televizyonu kanalına yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un görüşmesini değerlendirdi.

ABD'nin Ukrayna konusundaki çabalarını "mekik diplomasisi" olarak nitelendiren Peskov, "Bunlar ABD'nin gerçekleştirdiği aracılık hizmetleridir." ifadesini kullandı.

Witkoff'un ABD Başkanı Trump'tan özel mesaj getiren aracı olduğunu kaydeden Peskov, bu yöntemin uygun olduğunu ve tüm nüansların yüz yüze bir sohbette anlatılmasının daha kolay olduğunu aktardı.

Görüşme ile aynı gün içinde Moskova'da bir Rus generale suikast yapılmasını da değerlendiren Peskov, "Kiev rejimi, bir kez daha özünü gösteriyor. Kiev rejimi, Rusya Federasyonu topraklarında terör faaliyetlerine devam ediyor. Bu durum, uluslararası müzakerelere rağmen uyanık olmamız gerektiğini bir kez daha gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.