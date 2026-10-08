Kraliyet Donanması mensubu, casuslukla bağlantılı iki suçlamayla mahkemeye çıkıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İngiliz Kraliyet Donanmasında görevli 24 yaşındaki Teddy Young, kendisine yöneltilen "casuslukla bağlantılı suçlamalar" nedeniyle hakim karşısına çıkacak.

Londra Terörle Mücadele Polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bedfordshire'da yaşayan Young'ın, 6 Ekim Salı günü ev adresinde gözaltına alındığı ve Londra'da polis nezaretinde tutulduğu bildirildi.

Açıklamada, Kraliyet Donanması mensubu Young hakkında, 2023 Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında iki ayrı suçlama yöneltildiği ifade edildi.

İngiliz donanması mensubunun, 26 Kasım 2024 ile 21 Mayıs 2025 arasında "korunan bilgileri açıklama suçuna hazırlık niteliğinde davranışta bulunmakla" suçlandığı kaydedilen açıklamada, ayrıca Young'a aynı tarihler arasında korunan bilgileri elde etmek, kopyalamak, kaydetmek ya da saklamak ve bunu yabancı bir güce fayda sağlama niyetiyle yapmak suçlaması yöneltildiğine işaret edildi.

Öte yandan, İngiliz polisi, söz konusu suçlamaların 27 Eylül Pazar günü ABD'nin kullandığı Fairford Hava Üssü yakınlarında meydana gelen olaylarla bağlantılı olmadığına dikkati çekti.

"Çok ciddi suçlamalar"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Londra Terörle Mücadele Polisi Başkanı Komutan Helen Flanagan, suçlamaların, silahlı kuvvetlerde görev yapan bir kişiye yöneltilmiş "çok ciddi suçlamalar" olduğunu dile getirdi.

Flanagan, soruşturma sürecinde Savunma Bakanlığındaki ilgili operasyonel birimlerle çok yakın çalıştıklarını ve konuyla bağlantılı olası riskleri azaltmak için uygun tedbirlerin alınmasını sağladıklarının altını çizdi.

Dava sürecinin etkilenmemesi için dosyaya ilişkin daha fazla spekülasyondan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Flanagan, Young'ın bugün Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılacağını bildirdi.

Kaynak: AA