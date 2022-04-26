Krakow'da Çernobil faciasında hayatını kaybedenler anısına yürüyüş düzenlendi - Haberler

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Krakow'da Çernobil faciasında hayatını kaybedenler anısına yürüyüş düzenlendi

AA - Omar Marques - Güncel
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Polonya'nın Krakow kentinde Çernobil Nükleer Santrali faciasında hayatını kaybedenler anısına yürüyüş düzenlendi.

Polonya'nın Krakow kentinde Çernobil Nükleer Santrali faciasında hayatını kaybedenler anısına yürüyüş düzenlendi. Kazanın 36. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen anma yürüyüşüne katılanlar üzerinde radyasyon sembolü bulunan balon ve şemsiyeler taşıdı.

AA / Omar Marques - Güncel

Radyasyon, Çernobil, Nükleer, Polonya, Güncel, Haberler

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