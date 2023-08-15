KPSS Sınavında Usulsüzlük Yapan 15 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün KPSS sınavında usulsüzlük yaptığına dair yapılan soruşturma sonucunda, 11 kişi etkin pişmanlık beyanı ve olağan dışılık analiz raporuyla birlikte gözaltına alındı. Bu kişilerin KPSS çalışma evinde kaldıkları ve sınav sorularını temin ettikleri belirlendi. Ayrıca, soruların dağıtılmasına aracılık eden 4 kişi de gözaltına alındı.