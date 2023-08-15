KPSS Sınavında Usulsüzlük Yapan 15 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün KPSS sınavında usulsüzlük yaptığına dair yapılan soruşturma sonucunda, 11 kişi etkin pişmanlık beyanı ve olağan dışılık analiz raporuyla birlikte gözaltına alındı. Bu kişilerin KPSS çalışma evinde kaldıkları ve sınav sorularını temin ettikleri belirlendi. Ayrıca, soruların dağıtılmasına aracılık eden 4 kişi de gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün KPSS sınavında yapmış olduğu usulsüzlüklere ilişkin yapılan soruşturma kapsamında; haklarında 2013 yılı KPSS sınavına hazırlık amacıyla KPSS çalışma evinde kaldıkları ve 2013 yılı KPSS sınav sorularını sınav öncesi temin ettikleri yönünde etkin pişmanlık beyanı ve olağan dışılık analiz raporu bulunan 11 kişi, soruların dağıtılmasına aracılık eden 4 kişi olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.