Batman'da 11 kilo 500 gram esrar ele geçirildi
Batman’ın Kozluk ilçesinde narkotik ekiplerince durdurulan bir panelvanda yedek lastiğe gizlenmiş 11 kilo 500 gram toz esrar bulundu. Gözaltına alınan sürücü, adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde 11 kilo 500 gram toz esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ilçe girişinde durumundan şüphelenilen bir panelvan durduruldu.
Ekiplerce narkotik köpeğiyle yapılan aramada aracın yedek lastiğine gizlenmiş 11 kilo 500 gram toz esrar bulundu.
Gözaltına alınan araç sürücüsü işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak