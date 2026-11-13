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Kozluk Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi

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Batman'ın Kozluk ilçesindeki Kozluk Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikatta alarm, personel ve hastaların tahliyesi ile söndürme ekipmanlarının kullanımı uygulandı; Dr. Fırat Güneş, bunun personel bilinci ve koordineli harekete katkı sağladığını belirtti.

Batman'ın Kozluk ilçesinde yangın tatbikatı yapıldı.

Kozluk Devlet Hastanesinde yapılan tatbikatta, yangın anında yapılması gerekenler, acil tahliye süreçleri ve yangına doğru müdahale yöntemleri uygulamalı olarak ele alındı.

Tatbikatta, senaryo gereği yangın alarmının verilmesi, personel ve hastaların güvenli tahliyesi ile yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı gibi konularda uygulamalar yapıldı.

Kozluk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Güneş, hastanelerde hasta ve çalışan güvenliğinin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, acil durumlara karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekti.

Güneş, bu tür tatbikatların personelin bilinçlenmesine ve olası acil durumlarda koordineli hareket edilmesine önemli katkı sağladığını kaydetti.

Kaynak: AA
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